इटावा. उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान (Third Phase Voting) के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. आम जनता से लेकर नेता तक बढ़- चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं. मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है. वहीं, नेताओं के बयान भी तीसरे चरण को लेकर आने लगे हैं. समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव (MP Ram Gopal Yadav) ने कहा है कि हमने दो चरणों का मतदान देखा और तीसरे चरण का मतदान भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. कई ज़िले ऐसे हैं जैसे- कानपुर देहात, फ़र्रुख़ाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा सहित कुछ ज़िलों में BJP एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है. हमने इतनी बढ़त बना ली है कि BJP लाख कोशिश कर लें वो पीछे ही रहेगी.

रामगोपाल ने कहा कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़ा किया था वो भाग गया. अंतिम समय में SP बघेल को खड़ा किया गया. ये लाखों वोट से हारेंगे. साथ ही राम गोपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आजतक जो कहा है वह असत्य ही कहा है.

#UttarPradeshElections2022 | Samajwadi Party patron Mulayam Singh Yadav’s brother Abhay Ram Yadav cast his vote in Saifai today

Samajwadi Party will witness huge win in this elections, he says. pic.twitter.com/xcy8HkXNua

