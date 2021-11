कृषि कानून पर BJP सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान- बिल तो बनते-बिगड़ते रहते हैं, दोबारा बनने में देर नहीं लगती

उन्नाव. प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी के ऐलान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज (BJP MP Sakshi Maharaj) ने बड़ा बयान दिया है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि ‘बिल तो बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं वापस आ जाएंगे दोबारा बन जाएंगे कोई देर नहीं लगती है.’

साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘इस बिल (कृषि कानून) का चुनाव से कोई लेना देना नहीं हैं. बिल तो बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं वापस आ जाएंगे दोबारा बन जाएंगे कोई देर नहीं लगती है.’ बीजेपी सांसद ने इसके साथ ही कहा, ‘आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित किसानों के अपवित्र गठजोड़ के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे. मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है. मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करुंगा कि उन्होंने बड़े दिल का परिचय दिया और उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना तथा जिन लोगों के गलत मंसूबे थे जो मंच से पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे. मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है.’

#WATCH | BJP MP Sakshi Maharaj says, “Bills(Farm Laws)have got nothing to do with polls…For PM Modi, nation comes first. Bills come, they’re repealed, they can come back, they can be re-drafted. I thank PM that he chose nation over Bill&dealt a blow to wrong intentions.”(20.11) pic.twitter.com/IIs8QCp4ty

— ANI UP (@ANINewsUP) November 21, 2021