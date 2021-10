Breaking News: गाजियाबाद में फ्लाईओवर से गिरी बस, 1 की मौत, कई घायल

गाजियाबाद. गाजियबाद में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. शहर में स्थित भाटिया मोड़ फ्लाईओवर पर से यात्रियों से भरी एक बस नीचे गिर गई. यह एक निजी कंपनी की बस थी. सूत्रों के अनुसार बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं तीन लोगों गंभीर तौर पर घायल होने की खबर है. वहीं अन्य लोग भी घायल हैं. बस के नीचे गिरने के साथ ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को बस से निकाल कर अस्पताल पहुंचाना शुरू किया. हालांकि इस दौरान स्‍थानीय लोगों ने पीड़ितों की मदद करते हुए उन्हें पुलिस के पहुंचने से पहले ही बस से बाहर निकालना शुरू कर दिया था और साथ ही घायलों की मदद भी की थी.

जानकारी के अनुसार बस गाजियाबाद से लालकुंआं की तरफ जा रही थी और भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से अचानक नीचे गिर गई. हालांकि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.

अचानक अनियंत्रित हुई बस

सूत्रों के अनुसार बस की रफ्तार तेज थी और इसी दौरान अचानक अनियंत्रित हो गई व फ्लाईओवर से नीचे आ गिरी. हालांकि इस दौरान किसी की लापरवाही रही या हादसे का कोई और कारण है इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने भी मामले में अभी किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है.

Ghaziabad | Many people feared injured after a bus falls from Bhatia Modh flyover; Police present at the spot, rescue operation underway pic.twitter.com/YKB6FRVsSD

— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2021