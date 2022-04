UP: गाजियाबाद में 10 अप्रैल तक बंद रहेंगी मीट की सभी दुकानें, सामने आई बड़ी वजह

गाजियाबाद. दिल्ली से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) में शनिवार यानी 2 अप्रैल से सभी मीट की दुकानें बंद (Meat Shops Closed) रहेंगे. ये दुकानें अगले नौ दिनों तक बंद रहेंगी. ये फैसला नवरात्रि को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम की ओर से लिया गया है. गाजियाबाद की माहपौर आशा वर्मा के निर्देश पर ये आदेश जारी किए गए हैं. पत्र में कहा गया है कि दो अप्रैल से 10 अप्रैल तक नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है, इसके मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों की सफाई व्‍यवस्‍था के साथ-साथ शहर के सभी मंदिरों की सफाई व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जाए. इस दौरान नवरात्र के दौरान शहर में संचालित सभी मीट-मांस की दुकानों को आगामी 9 दिनों के लिए बंद कराए जाने के निर्देश महापौर के कार्यालय की तरफ से दिए गए है.

इसे लेकर निगम की टीम शहर में घूम रही है और जो शॉप खुली दिखाई दे रही है उसे बंद करवा रही है. दरअसल नौ दिन भक्तगण देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे में मीट की ​बिक्री से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है. खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई कार्यवाही में आरडीसी स्थित करीब 12 दुकानों को बंद कराया गया. इसके अलावा विजयनगर इलाके में भी करीब 12 से ज्यादा मीट की दुकानों को टीम ने प्रशासन ने बंद करवाया.

