VIDEO: कार पार्किंग को लेकर हुई बहस, गाजियाबाद में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की बेरहमी से हत्या

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक होटल के सामने कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 35 साल के एक व्यक्ति की ईंट से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित की पहचान वरुण के रूप में हुई है. वरुण दिल्ली पुलिस के एक सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक का बेटा था और टीला मोड़ इलाके के जावली गांव में रहता था.

जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार की रात की है जब वरुण सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था. उसने अपनी कार एक अन्य कार के पास खड़ी कर दी थी, जिससे उस कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था. इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद वरुण को ईंटों से बेरहमी से पीटा गया.

In UP’s #Ghaziabad, Man’s Head Crushed With Brick in Brawl Outside Eatery Over Parking

Read Here: https://t.co/fNS5fg9pMq pic.twitter.com/tpIgtne1HT

— News18 (@CNNnews18) October 26, 2022