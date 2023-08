गाजियाबाद. दिल्ली-एनसीआर से सटे गाजियाबाद में चोरों (Thieves) ने चोरी करने के तरीके में बड़ा बदलाव (Stealing in Ghaziabad) किया है. यूपी पुलिस (UP Police) की तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ है कि चोर अब महंगे सामानों को तो चुराते ही हैं साथ में अपने जरूरत के सामानों को भी चुरा रहे हैं. सोना-चांदी (Gold-Silver), हीरे-जवाहरात और महंगी सामानों के साथ-साथ चोर अब अपने रोजमर्रा के काम में आने वाले सामानों जैसे घी-तेल (Ghee-Oil), एलपीजी गैस सिलेंडर और पंखा (LPG Gas Cylinders and fans) को भी चुराने लगे हैं. गाजियाबाद पुलिस ने दो दिन पहले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड किया है, जो घरों से बर्तन और छतों में लगे पंखे उतारकर ले जाते थे.

पिछले दिनों कुछ दिनों से गाजियाबाद के विभन्न इलाकों में चोरी के कई वारदात सामने आए थे. इस पर जिले के अलग-अलग पुलिस टीमों ने एक्शन शुरू किया. इसी क्रम में पिछले दिनों एक गैंग का सरगना मुखलाल पुलिस के हाथ चढ़ा. गाजियाबाद पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि मुखलाल पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में लूट और चोरी के 42 मुकदमे दर्ज हैं.

Ghaziabad News: पिछले दिनों कुछ दिनों से गाजियाबाद के विभन्न इलाकों में चोरी के कई वारदात सामने आए थे. (file photo)

चोरों ने चोरी का तरीका बदला

गाजियाबाद के डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई को गढ़ी गांव में एक निवासी सौरभ ने नंदग्राम में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था. सैरभ ने बताया कि वह परिवार के साथ बाहर गए थे. जब घर लौटा तो घर खाली मिला. घर से लाखों रुपये के ज्वैलरी के साथ-घर का सारा सामान गायब था. पुलिस ने इस घटना में सीसीटीवी की मदद से तीन चोर और एक सुनार को गिरफ्तार किया है.

जानें गाजियाबाद पुलिस ने क्या कहा

निपुण अग्रवाल ने आगे कहा कि मुखलाल अपने साथियों के साथ सौरभ के बंद मकान में लगातार तीन दिनों तक चोरी करता रहा. इस दौरान वह घरों के पंखे, बाल्टी, घी-तेल और गैस सिलेंडर तक नहीं छोड़ा. उसे सौरभ के बाहर जाने की पूरी जानकारी थी. इसी का फायदा उठाते हुए वह अपने साथियों के साथ घर का पूरा सामान साफ कर दिया.

जानें चोरों का पिछला इतिहास

गाजियाबाद पुलिस ने चोरी की इस वारदात के बाद मुखलाल का चोरी का पिछला इतिहास भी खंगाला. गाजियाबाद पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मुखलाल साल 2020 में दिल्ली निवासी मनीषा सिंघल के घर से 75 लाख रुपये की ज्वैलरी हो नगदी की चोरी कर चुका है. इस वारदात में भी मुखलाल पकड़ा गया था और चोरी का सामान जमीन के अंदर से वरामद हुआ था.

गाजियाबाद पुलिस ने चोरी के सामानों का लिस्ट जारी किया है.

गाजियाबाद पुलिस की इस खुलासे के बाद पता चलता है कि चोरों ने अब चोरी करने के तरीके में बदलाव शुरू कर दिया है. चोर महंगा सामान चुराते हीं हैं साथ में अपने जरूरत के सामान जैसे घी-तेल, बर्तन, बाल्टी और पंखा भी नहीं छोड़ते. शायद चोरों को लगता है कि इतनी महंगाई में अगर यह सामान भी फ्री में मिल रहा है तो क्यों छोड़ें.

