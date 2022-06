BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश पर कसा तंज, बोले- आपको रोकते रहे, चुपके से लगवा ली वैक्सीन

गोरखपुर. भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने शुक्रवार को गोरखपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय समेत 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कोरोना वैक्सीन की चर्चा करते कहा कि यहां मैं आपको एक गैर जिम्मेदार नेता की बात याद दिलाता हूं. यही अखिलेश है कोरोना वैक्सीन को मोदी का टीका है, भाजपा का टीका है कहकर चिल्लाता रहा. खुद चुपके से लगवा ली और आपको रोकता रहा. सपा और कांग्रेस का काम ही क्या है. लोगों को एक दूसरे से लड़ना और अपना वोट बैंक बनाना. नड्डा गोरखपुर के रानीडीहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय और सात जिलों पार्टी कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन के बाद गरीब कल्याण मेला में उपस्थित लाभार्थियों व भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे.

जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह सरकार है. गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकार की योजनाओं से देशभर में लाभार्थियों की विशाल संख्या तैयार की गई है.

BJP chief JP Nadda and UP CM Yogi Adityanath inaugurate party office in Gorakhpur district. pic.twitter.com/4iOPdWcYgq

