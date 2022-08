माफिया और मच्छर के लिए बदनाम था गोरखपुर, 5 वर्षों में बदली तस्वीर- CM योगी

गोरखपुर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 125 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा देते हुए कहा कि कभी मच्छर और माफिया के लिए बदनाम रहे गोरखपुर की तस्वीर पिछले 5 वर्षों में पूरी तरह बदल गई है. कल को जो शहर पहचान को मोहताज था आज उसकी नई पहचान पूरे देश में चमक रही है. गोरखपुर ने 5 वर्षों में विकास की लंबी छलांग लगाई है. अब हम सभी को मिलकर इसे सुंदरतम नगर बनाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गोरखपुर में दिल्ली व मुंबई जैसी चौड़ी सड़कें हैं. गोरखपुर में एम्स है. खाद कारखाना चालू हो चुका है. बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी सेवा दे रहा है. गोरखपुर में जू है. यहां के रामगढ़ताल जैसी झील पूरे देश में कहीं नहीं है.

सीएम योगी ने कहा कि शहर से जितना नजदीक एयरपोर्ट गोरखपुर में है, वह पूरे देश में कहीं और नहीं नजर आता. गोरखपुर में कनेक्टिविटी बढ़ी है, आवागमन आसान हुआ है और नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं. एक वह भी समय था जब 1200-1500 लोगों का कार्यक्रम करने के लिए दिक्कत होते थी. बारिश होने पर कार्यक्रम टाल दिया जाता था.

UP | CM Yogi Adityanath lays the foundation stone for developmental projects in Gorakhpur

The govt always stands with you during difficult times, as you must have witnessed amid the Covid pandemic. Ration, vaccines, tests, and so on, were arranged for free: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/NGn0HkEPHD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 3, 2022