यूपी में जुमे की नमाज को लेकर CM योगी का सख्त निर्देश- कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

गोरखपुर. कानपुर हिंसा के बाद शुक्रवार को शहर में पहली जुमे की नमाज है. नमाज को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती बरती जाए. शुक्रवार को जुमे की नमाज के दृष्टिगत उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश दिया. दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर कक्ष में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मस्जिदों के सामने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं. किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए.

जुमे की नमाज को लेकर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, संभल, गाजियाबाद और मेरठ में हाई अलर्ट जारी किया गया है. शहर में धारा 144 लागू कर दी गयी है. वहीं पुलिस की टीमों को हाईअलर्ट पर रखा गया है. आज शहर में किसी भी तरह के धरना या प्रदर्शन पर रोक रहेगी. पुलिस लाइन में डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की धर्म गुरुओं के साथ बैठक भी हुई. कानपुर के हिंसा के बाद हो रही पहली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है. वाराणसी में काशी विश्वनाश मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है. वहीं पुलिस का खूफिया तंत्र भी पूरी तरह अलर्ट है.

UP | In view of the incident that happened on June 3, we held a peace committee meeting today. All people have assured us that no incident will happen and members of the peace committee will also ensure that peace prevails. Section 144 enforced: Kanpur CP Vijay Singh Meena (09.6) pic.twitter.com/RlpR9K7uBI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 9, 2022