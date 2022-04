गोरखपुर. गोरखनाथ मंदिर में अहमद मुर्तजा अब्बासी ने जिन दो पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर घायल किया था उनसे मिलने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे. बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती पुलिसकर्मियों का कुशल क्षेम पूछने के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि इस हमले से जुड़े किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा. इसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर भी पहुंचे और उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर दोनों पुलिसकर्मियों पर मुर्तजा ने हमला किया था. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अफसर सीएम के साथ रहे और उनको वारदात से संबंधित एक-एक जानकारी दी.

वहीं मुख्यमंत्री ने घायल जवानों को 5 लाख रुपये इनाम की घोषणा की है. एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि दोनों जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए एक बड़े हमले को रोका है. मुख्यमंत्री ने घायल जवानों को पांच-पांच लाख रुपये इनाम की घोषणा की है. साथ ही मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए है.

Gorakhpur | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath meets the two police personnel who were injured in Gorakhnath temple attack, at BRD Medical College pic.twitter.com/RqaOx2J2Vn

