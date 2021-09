बाढ़ भी नहीं रोक सकी संध्या का जज्बा, खुद नाव चला कर जाती है स्कूल, राहुल गांधी ने की तारीफ

गोरखपुर. बाढ़ के हालातों से जूझ रहे गोरखपुर (Gorakhpur) जिले के कई इलाकों में लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है. बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के दावों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने बाढ़ से लड़ती एक लड़की की तस्वीर ट्वीट कर प्रशासनिक इंतजामों पर सवाल उठा दिए हैं. राहुल गांधी ने यह तस्वीर शिक्षक दिवस हैश टैग करते हुए जारी की. इसमें राहुल गांधी ने लिखा- ये बच्ची मुश्किल परिस्थिति, ठप प्रशासन व ​अनिश्चित भविष्य होने पर भी हिम्मत नहीं हारी. संध्या का साहस बहुत कुछ सिखाता है.

गौरतलब है कि बाढ़ से जूझ रही संध्या निषाद का एक वीडियो स्कूल जाते हुए वायरल हुआ था. इसमें वह खुद ही नाव चलाकर जाती दिख रही थी. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने संध्या निषाद के मुश्किल हालातों में भी स्कूल जाने की जमकर तारीफ की. राहुल गांधी तक यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने भी संध्या निषाद की जमकर तारीफ की है. राहुल ने संध्या के संघर्ष को सलाम करते हुए शिक्षक दिवस को हैश टैग करते हुए लिखा- ये बच्ची मुश्किल परिस्थिति, ठप प्रशासन व ​अनिश्चित भविष्य होने पर भी हिम्मत नहीं हारी. संध्या का साहस बहुत कुछ सिखाता है.

Gorakhpur | Undeterred by floods, class 11 student Sandhya Sahani rows a boat daily to reach her school in Bahrampur.

“I couldn’t take online classes as I didn’t have smartphone. When schools reopened, floods hit the area so I decided to reach school by a boat,” says Sahani pic.twitter.com/yJzLvcM384

— ANI UP (@ANINewsUP) September 5, 2021