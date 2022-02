गोरखपुर में अमित शाह बोले- योगी के गढ़ से जयकारे की गूंज सहारनपुर तक पहुंचनी चाहिए...

गोरखपुर. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गोरखपुर शहर से नामांकन कर दिया है. इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के गोरखपुर (Gorakhpur) में नामांकन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) ने जनसभा की. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आज उत्तर प्रदेश (UP Assembly Election) के इतिहास में फिर से एक बार भाजपा इतिहास दोहराने जा रही है.

उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको तो लगता है कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई हैं, लोगों के बीच जाना नहीं पड़ रहा है. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया जो अपप्रचार करना है कर लो, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है, भाजपा को फिर से 300 के पार सीटें मिलने वाली हैं. संबोधन शुरू करने से पहले गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं से जयकारा लगावाया. उन्‍होंने कहा कि जयकारे की गूंज सहारनपुर तक पहुंचनी चाहिए. गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में जब वह गोरखपुर आए थे तो लोगों ने कहा कि क्‍या पार्टी डबल डिजिट में पहुंच पाएगी. आज यह हालत विपक्ष की हो गई है. भाजपा उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहराने जा रही है.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाने में गोरखपुर यूपी-बिहार को माफियाओं के छुपने का स्थान माना जाता था. आज उत्तर प्रदेश के विकास में गोरखपुर का मतलब है: G – गंगा एक्सप्रेस-वे, O – ऑर्गेनिक कृषि, R – रोड, A – एम्स, K, H – खाद का कारखाना P, U – पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे R – रीजनल मेडिकल सेंटर.

#WATCH | Accompanied by Union Home Minister Amit Shah, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath files nomination papers as a BJP candidate from Gorakhpur Urban Assembly constituency pic.twitter.com/BYzpDtVmlS

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 4, 2022