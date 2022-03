UP Election: गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन बोले- जनता ने किया यूपी में 'राम राज्य' बनाने का फैसला

गोरखपुर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ( UP Assembly Elections) के लिए छठे चरण (6th Phase) का मतदान जारी है. छठे चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी नेता और गोरखपुर (Gorakhpur News) से सांसद रवि किशन (MP Ravi Kishan) ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि ‘हम गोरखपुर मंडल की सभी 9 सीटें जीतेंगे. पूर्वांचल क्षेत्र में मतदान ऐतिहासिक होगा. बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी. भाजपा सांसद रवि किशन ने आगे कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है. अब यूपी की जनता ने यहां ‘राम राज्य’ बनाने का फैसला किया है.’ वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठे चरण के मतदान में बीजेपी छक्का लगाएगी. जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि राज्य में विरोधी दल परेशान हो गए हैं और अब हिंसा पर उतार आए हैं.

मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि ‘यूपी में अब तक पाँच चरण के मतदान में निराशा व हताशा के बाद विरोधी लोग अब हिंसा, अभद्रता व असभ्य आचरण आदि के हथकण्डे पर उतर आए हैं, जिससे लोगों को अपना संयम नहीं खोना है बल्कि ऐसी पार्टियों को वोट की मार के जरिए अपनी मजबूत सरकार बनाने के मिशन में डटे रहना है.’

We will win all 9 seats in Gorakhpur mandal. Voter turnout will be historic in Purvanchal region. BJP will get over 300 seats. The construction of Ram Temple is underway. Now, the people UP have decided to establish ‘Ram Rajya’ here: BJP MP from Gorakhpur, Ravi Kishan pic.twitter.com/imj59g9wwT

