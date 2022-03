UP Elections: गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट, बोले- हम 80% से अधिक सीटें जीतेंगे

गोरखपुर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections) के लिए छठे चरण (UP Chunav 6th Phase Voting) के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है. इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मतदान करने से पहले गोरखपुर (Gorakhpur News) में गोरखनाथ मंदिर में पूजा की. सीएम योगी ने कहा, ‘चुनाव के निर्णायक मोड़ पर हैं. 5 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के कई काम हुए हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को हासिल किया है. आपका एक वोट राज्य को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में साबित होगा.’

उन्होंने ट्वीट करते हुए कि मेरी आप सभी से अपील है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में सुरक्षा, विकास और सुशासन के माध्यम से गरीब कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है.

राष्ट्रवाद और सुशासन को और प्रखर बनाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें. पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर पहुंचकर अपना मतदान किया.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath casts his vote at Primary School Gorakhnath Kanya Nagar Kshetra, in Gorakhpur, for the 6th phase of #UttarPradeshElections pic.twitter.com/Eou6apv4p0

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 3, 2022