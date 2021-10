गठबंधन पर अखिलेश का बड़ा बयान, कहा- बड़ी पार्टियों के साथ खराब अनुभव, अब छोटों के साथ BJP को हराएंगे

हमीरपुर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) को लेकर समाजवादी पार्टी ने विजय रथयात्रा (Vijay Rath Yatra) शुरू की है. मंगलवार शाम कानपुर से विजय रथ यात्रा लेकर हमीरपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन परिस्थितियों के हिसाब से किए जाते हैं. पूर्व के चुनावों बड़े दलों के साथ गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अब हमारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए छोटे दलों को गठबंधन में लाने की कोशिश करेगी.

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लगातार झूठ बोलने वाली पार्टी है. उनका झूठ जनता समझ चुकी है. भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके वादे पूरे नहीं किए हैं. इस सरकार ने बिजली का उत्पादन एक भी यूनिट नहीं बढ़ाया है, उल्टे बिजली का बिल बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. जनता का मूड उनके खिलाफ हो गया है. भाजपा वाले अपने कोई काम जनता को नहीं बता पाए, लेकिन वे सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता को देंगे.

Alliances are made as per the situation. We did not have great experience when formed alliances with big parties. Now, our party will try to bring small parties in the alliance to defeat BJP: Samajwadi Party chief & former UP CM Akhilesh Yadav in Hamirpur pic.twitter.com/7ZgETl1Cx6

— ANI UP (@ANINewsUP) October 12, 2021