हरदोई में अखिलेश पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ, कहा- पहले बिजली की भी जाति और मजहब था, आज ऐसा भेदभाव नहीं

हरदोई. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Chunav) में अब चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है. इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सोमवार को हरदोई (Hardoi) के बिलग्राम मल्लावां विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी आशीष सिंह आशू के समर्थन में जनसभा की. सीएम योगी विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि पहले बिजली की भी जाति और मजहब होता था. ईद और मोहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली-दिवाली पर नहीं आएगी. आज ऐसा भेदभाव नहीं है. आज चाहे होली-दिवाली हो या ईद-मोहर्रम या क्रिसमस या शिवरात्री सबको बिजली देना का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है. उन्होंने यह दावा किया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी योजनाएं शत प्रतिशत लोगों के घर-घर पहुंच रही हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि 10 मार्च के बाद भी भाजपा का बुलडोजर माफिया पर चलता रहेगा.

योगी ने कहा, ‘हरदोई में 7 हजार परिवारों को सरकारी घर मिला है. डबल इंजन की सरकार में यूपी में विकास देखने को मिला है. डबल इंजन की सरकार में डबल डोज राशन मिला है.’ योगी ने कहा कि मासूम लोगों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनाने वाली साइकिल को पंचर कर देना चाहिए.

सपा की सरकार के समय पार्टी ने अयोध्या राम जन्मभूमि और काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, गोरखपुर और बिजनौर में सीरियल विस्फोट करने वाले के मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया था. हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उस समय कोर्ट ने आतंकियों को छोड़ा नहीं.

I want to ask should we support the bicycle which is used to make innocent people victims of terror incidents. The bicycle should be punctured forever. They are ‘Sawajwadi’ by name, ‘Parivarwadi’ by thought process, and ‘Dangawadi’ by profession: UP CM Yogi Adityanath in Hardoi pic.twitter.com/0Pt9dZlX0S

