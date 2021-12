IMD Alert on UP Weather: यूपी में अगले दो दिन बिगड़ा रहेगा मौसम, तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार

पंजाब, UP समेत इन राज्यों में अगले दो दिनों में बढ़ेगी सर्दी, चलेगी शीतलहर

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर मौसम विभाग (UP Weather News) ने जैसा अनुमान लगाया था, मौसम में वैसा ही बदलाव देखने को मिलना शुरू हो गया है. इस बदलाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है. पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में बादल छा गए हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, धीरे-धीरे इसका दायरा पूर्वी यूपी तक भी फैल जाएगा. तीन दिसंबर तक यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी (Rain Alert in UP) देखने को मिल सकती है. आईएमडी की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 4 दिसंबर से फिर से मौसम खुल जाएगा.

पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण यूपी के मौसम में भी बदलाव देखने को मिलने लगा है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले 48 घंटों तक पूरे यूपी में बादल छाए रहेंगे. 3 दिसंबर तक पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक मौसम बिगड़ा रहेगा. इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. हवा के तेज झोंकों की भी संभावना जाहिर की गई है.

मौसम खुलने के बाद बढ़ेगी ठंड

2 दिसंबर को मौसम में आए इस बदलाव का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. मौसम में इस बदलाव के कारण पहले तो ठंड में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन मौसम के खुलने के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है.

ज्यादातर शहरों में सुहाना बना हुआ है मौसम

प्रदेश के ज्यादातर शहरों में ठंड का अभी खासा असर देखने को नहीं मिला है. ज्यादातर शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है. रात का न्यूनतम तापमान भी थोड़ा बढ़ा ही है. ज्यादातर शहरों में 30 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 7 से 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई. राज्य में सबसे ठंडा इलाका फतेहगढ़ रहा, जहां रात का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ऐसी संभावना है कि अगले 48 घंटों तक मौसम बिगड़ने के बावजूद ठंड नहीं बढ़ेगी. ये जरूर है कि मौसम के खुलने के साथ तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है.

