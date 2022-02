Jhansi Explainer:-बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से होंगी परीक्षाएं,विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश

कोरोना के चलते बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर छाए हुए संशय के बादल अब छंटने लगे हैं.विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह तय किया है कि कुछ परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएंगी.जैसे कि एमबीए (MBA) तथा एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस (MBA-IB), बैंकिंग,अर्थशास्त्र और फाइनेंस विभाग की MBA(F.M), MBA(B.E.),MBA(B.1.) की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएंगी.साथ ही टूरिज्म एवं होटल प्रबंधन संस्थान के MBA-Tourism, इंजीनियरिंग विभाग के B.Tech के सभी कोर्सेज, तथा फार्मेसी विभाग के ( B.Pharma & M. Pharma) की परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी.इसके अलावा सभी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से ही विश्वविद्यालय कैंपस में करवाई जाएंगी.

यह होंगे नियम

ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने नियम भी तय कर दिए हैं.हर प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे.प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा.हर प्रश्न के 04 विकल्प होंगे.इस बार सवालों में \”All of these\” or \”None of these\” प्रकार के विकल्प सम्मिलित नहीं किए जाएगें.प्रश्नपत्र की अवधि 90 मिनट्स (01 घण्टा 30 मिनट) होगी.



(रिपोर्ट – शाश्वत सिंह)