जानें झांसी में कितने प्रत्याशियों को नोटा ने दी शिकस्त

झांसी:-उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं.कौन प्रत्याशी जीता और कौन हारा यह सबको पता चल चुका है.सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी.लेकिन, नतीजों की सूची में एक नाम ऐसा भी था जिसने बिना कोई प्रचार किए, बिना कोई वोट मांगे कई प्रत्याशियों को शिकस्त दे दी.यह नाम था नोटा (NOTA). नोटा (NOTA) का मतलब होता है None of the above यानी कि इनमें से कोई नहीं.ईवीएम मशीन में सभी प्रत्याशियों के नाम के बाद नोटा (NOTA) का बटन दिया जाता है. अगर मतदाताओं को चुनाव में खड़े हुए किसी प्रत्याशी को वोट ना देना हो तो वह नोटा (NOTA) का विकल्प चुन सकते हैं.

झांसी सदर में छठवें स्थान पर रहा नोटा

झांसी सदर में नोटा 1 हजार 349 वोटों के साथ छठवें स्थान पर रहा. नोटा से कम वोट पाने वालों में बी.एल.भास्कर, आम आदमी पार्टी (666 वोट), धीरेंद्र कुमार माहोर, राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी (639 वोट), अनूप सिंह, इंडिपेंडेंट (402 वोट), शरद प्रताप सिंह, बुंदेलखंड क्रांति दल (275 वोट), संजीव कुमार सिंह, राइट टू रिकॉल पार्टी (265 वोट) शामिल रहे.

बबीना में 6 प्रत्याशियों से आगे रहा नोटा

बबीना में नोटा 1हजार 835 वोटों के साथ छठवें स्थान पर रहा.नोटा से कम वोट पाने वालों में रानी देवी, जन अधिकार पार्टी (1 हजार 813 वोट), जयराम पाल, इंडिपेंडेंट (921 वोट), राजकुमार, इंडिपेंडेंट (689 वोट), हरिओम, इंडिपेंडेंट (643 वोट), रामसिंह पाल, राष्ट्रीय समाज पक्ष (538 वोट), शिरोमन सिंह राजपूत, शिवसेना (508 वोट) शामिल रहे.

मऊरानीपुर में नोटा ने कांग्रेस को हराया

मऊरानीपुर में नोटा 3 हजार 471 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहा. नोटा से कम वोट पाने वालों में भगवानदास, कांग्रेस पार्टी (3 हजार 323 वोट), जितेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट (2 हजार 653 वोट), बृजकुवर, जन अधिकार पार्टी (2 हजार 465 वोट), मोहन लाल, आम आदमी पार्टी (1 हजार 501 वोट), मीना कुमारी, शिवसेना (783 वोट), मनोहर, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी (498 वोट) शामिल रहे.

गरौठा में भी कई प्रत्याशी रहे नोटा से पीछे

गरौठा में नोटा 2 हजार 767 वोटों के साथ पांचवे स्थान पर रहा. नोटा से कम वोट पाने वालों में राजेंद्र पाल, जन अधिकार पार्टी (2 हजार 046 वोट), मानवेंद्र सिंह, इंडिपेंडेंट (1 हजार 095 वोट), प्रेम कुमारी, इंडिपेंडेंट (605 वोट), पुस्पेंद्र सिंह, इंडिपेंडेंट (510 वोट), गौरी शंकर बिदुआ, किसान रक्षा पार्टी (491 वोट), ज्ञादीन, इंडिपेंडेंट (300 वोट), अरुण कुमार, इंडिपेंडेंट (244 वोट), पूनम सिंह, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी (234 वोट), कृष्ण कुमार, इंडिपेंडेंट (233 वोट) शामिल रहे.

2013 में शुरू हुआ नोटा

भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2013 में शुरू हुआ.सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में दिए गए आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इस विकल्प को EVM में स्थान दिया.ईवीएम मशीन में नोटा (NOTA) के लिये गुलाबी बटन होता है.यदि मतदाता को लगता है कि पार्टियों ने ग़लत उम्मीदवार खड़े किए हैं तो नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति अपना विरोध दर्ज करा सकता है.

(रिपोर्ट – शाश्वत सिंह)

Tags: Uttar Pradesh Assembly Elections, झांसी