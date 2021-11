PM मोदी ने झांसी को दी करोड़ों की सौगात, बोले- 'डिफेंस कॉरिडोर' की स्थापना से लोगों को मिलेगा रोजगार

झांसी. उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को झांसी (Jhansi) के लोगों को करोड़ों की सौगात दी. पीएम मोदी ने ‘राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व’ में हिस्सा लिया. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भारत में रक्षा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक नए संयंत्र की आधारशिला यहां रखी गई है. ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान देगा. कंपनी यहां 400 करोड़ रुपये के निवेश से इकाई की स्थापना करेगी. इसमें एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण होगा, जिससे पांच हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं नमन करता हूं बुंदेलखंड के गौरव उन वीर आल्हा-ऊदल को जो आज भी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं, मैं झांसी के सपूत मेजर ध्यानचंद का भी स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी. आज एक ओर हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है. ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे.

Happy to be in Jhansi on the Jayanti of Rani Lakshmibai. Watch my speech. https://t.co/9CBKlSjvvF

