पुष्पराज जैन के घर पर पड़े छापे तो अखिलेश ने EC से लगाई गुहार, कहा- चुनाव बाद मारे जाएं छापे

कन्नौज: यूपी चुनाव (UP Chunav) से ठीक पहले इत्र कारोबारी और सपा के एमएलसी पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain) के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav News) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पुष्पराज जैन के घरों और दफ्तरों पर आयकर विभाग की रेड को लेकर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav on IT Raid) ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला तो बोला ही, साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि चुनाव बाद ये छापे मारे जाएं. अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे.

पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain IT Raid) पर हुई कार्रवाई के संबंध में कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी क्योंकि यूपी में चुनाव हैं, इसलिए अभी छापे और बढ़ते जाएंगे. इसलिए मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं. उन्होंने कहा कि मैं पुष्पराज जी के यहां जाकर इत्र लाना चाहता था लेकिन अब छापे चले रहे हैं तो मैं नहीं जा पाऊंगा. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, पूरा कंट्रोल दिल्ली चला जाएगा. बाबा मु्खयमंत्री के पास कुछ नहीं रह जाएगा.

अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले एक महीने से खबरें आ रही थीं कि समाजवादियों पर छापे पड़ेंगे और 2 हफ्ते से सपा से जुड़े लोगों पर छापेमारी हो रही है. जब भी भाजपा के लोग लखनऊ आते हैं लगता है, ये जांच टीमों को भी साथ लेकर आते हैं. इत्र यहां आज से नहीं कई वर्षों से बन रहा है. इससे कारोबारी व्यापारी, किसान सब जुड़े हैं. इस इत्र कारोबार से देश के अन्य कारोबार भी जुड़े हैं. कन्नौज को सुगंध की राजधानी कहा जाता है. ये बहुत बड़ा कारोबार है.

सपा के समय यहा पार्क के लिए जमीन दी गई थी. ये विकास के लिए था लेकिन भाजपा के आते ही परफ्यूम पार्क, म्यूजिम वैसे का वैसा ही पड़ा रहा. भाजपा ने कन्नौज में सपा के सारे काम रोक दिए. भाजपा ने काउ मिल्क प्लांट का भी सत्यानाश किया. हमने तय किया था दुनिया मे परफ्यूम सेक्टर में कन्नौज के नाम का डंका बजता मगर इन्होंने ठप्प कर दिया.

भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं, सौहार्द की सौगंध को कैसे पसंद करेंगे. वे जानबुझ कर लखनऊ से दिल्ली तक कन्नौज की सुगंध को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं. पीयुष जैन से हमारा कोई संबध नहीं है, भाजपा बताए कि नोटबंदी के बाद इतनी बड़ी रकम कैसे आई. अखिलेश यादव ने कहा कि पहले तो उन्होंने गलती से अपने ही पीयुष जैन पर छापेमारी कर दी और अब अपनी खीज मिटाने के लिए सपा के पुष्पराज पर छापेमारी कर रहे हैं. खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए कई और को लपेट लिया.

भाजपा को हार का डर

अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीग आएंगे, भाजपा को हार का डर और सताएगी. तब दिल्ली से और नेता आएगें और अपने गठबंधन के लोग यानी ED ,CBI,IT सबको लेकर आएंगे. बंगाल, तमिलनाडु के चुनाव में इन्होंने यही किया, जहां जहां चुनाव होते हैं, वहां ये सरकारी एजेंसियां लेकर जाते हैं. ये लोग घबरा गए हैं. हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, जबकि इन्होंने सीबीआई, ईडी, आईटी से गठबंधन किया है. ये झूठ के फूल, कागज़ी फूल वाले लोग हैं, इनसे सुगंध नही आ सकती.

