Kannauj IT Raid: 4 घंटे तक मशीन से होती रही नोटों की गिनती, जानें इत्र कारोबारी याकूब मलिक के घर से कितने करोड़ मिले

कन्नौज: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में एक और इत्र कारोबारी के घर से करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डी मिली है. पीयूष जैन (Piyush Jain News) के घर से करोड़ों के कैश मिलने के बाद आयकर विभाग (IT Raid in Kannauj) की टीम को कन्नौज (Kannauj IT Raid) में एक अन्य इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक (Md Yaqub Malik) के घर से बड़ी संख्या में कैश मिले हैं. बताया जा रहा है कि मलिक के घर पर करीब 4 घंटे तक मशीन के जरिए नोटों की गिनती हुई है और 3-4 करोड़ रुपए की नकदी मिली है. इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि छापेमारी (IT Raid) में कुछ सोने भी बरामद किए गए हैं. इसकी जानकारी नोटों की गिनती में शामिल एक बैंककर्मी ने दी है. हालांकि, अबतक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. बता दें कि कन्नौज में इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक के घर पर बीते 24 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग (IT Raid) की टीम छापेमारी कर रही है.

दरअसल, एचएडीएफसी बैंक के कर्मचारी कैश गिनने की मशीन लेकर मलिक मियां (याकूब मलिक के पिता) के आवास पर पहुंचे थे. यहां मशीने के जरिए नोटों की गिनती करीब 4 घंटे तक चली. नोटों की गिनती में शामिल एक बैंक कर्मी ने बाहर आकर बताया कि इन तीन-चार घंटों की गिनती में करीब 2 से 4 करोड़ की नकदी बरामद हुई है. बैंककर्मी की मानें तो इसके आलावा कुछ मात्रा में गोल्ड भी पाया गया है. फिलहाल, मोहम्मद याकूब के मंडई आवास में रुपए की काउंटिंग खत्म हो गई है और मशीन को वापस बैंक भेज दिया गया है.

फिलहाल, आयकर विभाग की टीम अभी भी याकूब मलिक के घर में ही मौजूद है और इनकम टैक्स की जांच अब भी जारी है. बताया जा रहा है कि छापेमारी पूरी होने के बाद ही आयकर विभाग की टीम बरामदगी का ब्योरा देगी. फिलहाल, याकूब मलिक के अन्य ठिकानों पर छापेमारी से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

यहां बताना जरूरी है कि मलिक मियां का देहांत तीन साल पहले हो गया है और अब उनका सारा कारोबार बेटा मोहम्मद याकूब मलिक संभालते हैं. बता दें कि याकूब मलिक के छोटे भाई हैं मोहम्मद मोहसिन. मलिक इत्र का मुख्य कारोबार मोहम्मद मलिक के दोनों बेटे देखते हैं. बड़ा बेटा मुंबई में कारोबार देखता है और छोटा बेटा फैजान कन्नौज में इत्र के कारोबार की देखभाल करता है. फैजान के ससुराली भी कानपुर में इत्र के कारोबार से जुड़े बताए जा रहे हैं.

शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम 2 गाड़ियों से मोहम्मद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर लखनऊ भी पहुंची थी. इत्र व्यापारी मोहमद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर पर पहुंची इनकम टैक्स की टीम को देख आस-पास हड़कंप मच गया. इनकम टैक्स की टीमों ने इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक के छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन मलिक के घर पर छापेमारी की. मोहसिन मलिक लखनऊ के हजरतगंज प्राग नारायण रोड पर रहते हैं.

इधर, समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के कन्नौज स्थित घर से लेकर अलग-अलग ठिकानों पर कल से ही आयकर विभाग की छापेमारी जारी है. इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने पुष्पराज जैन पर एक्शन लिया है. आईटी विभाग की यह छापेमारी कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस से लेकर मुंबई तक जारी है.

रिपोर्ट: लोकेश दुबे

