Piyush Jain News: पीयूष जैन के इस घर से मिले 5 बक्से कैश और सोने, लोडिंग के वक्त सर्दी में भी छूटे पसीने, देखें फोटोज

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur IT raid) में ‘कालेधन के कुबेर’ पीयूष जैन (Piyush Jain) के कानपुर से लेकर कन्नौज वाले घर पर डीजीजीआई (IT Raid in Kannauj) की रेड जारी है. कानपुर के बाद कन्नौज में भी पीयूष जैन (Piyush Jain News) के घर से करोड़ों रुपयों की बरामदगी हुई है. इन पैसों को अलग-अलग पांच बक्सों में भरकर एसबीआई (SBI) की शाखा में पहुंचाया गया है. पीयूष जैन के घर से बरामद करोड़ों रुपए के कैश जब 5 बक्सों में भरकर बैंक कर्मी ले जा रहे थे, तो एक बक्से को उठाने के लिए चार-चार लोगों का सहारा लेना पड़ा. पैसों का वजन इतना अधिक था कि इस कड़कड़ाती सर्दी में भी बक्से उठाते वक्त उनके पसीने निकल आए.

दरअसल, कन्नौज में भी पीयूष जैन (IT Raid ON Piyush Jain) के घर पर डीजीजीआई (DGGI Raid) की रेड जारी है. एजेंसी ने कन्नौज से अभी तक 17 करोड़ रुपए मिलने की आधिकारिक पुष्टि की है, मगर सूत्रों की मानें तो 19 करोड़ रुपये कैश होने की संभावना है. इतना ही नहीं, यहां से ही 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन मिला है. बता दें कि कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपट्टी मोहल्ला में ही पीयूष जैन का घर है. जब नोटों की गिनती पूरी हुई और इसे एसबीआई ब्रांच भेजने के लिए गाड़ी मंगवाई गई तो इन पांच बक्सों को लोड करते वक्त लोगों का हुजूम दिखा. इतना ही नहीं, जो लोग बक्से को गाड़ी पर चढ़ा रहे थे, उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी.

पीयूष जैन के घर से मिले कैश को बक्से में भरकर गाड़ी में लोड करते वर्कर्स.

यहां बताना जरूरी है कि कन्नौज में मिले ये पैसे कानपुर वाले घर से मिले पैसे से अलग हैं. कानपुर में एजेंसी ने करीब 177 करोड़ रुपए की बरामदगी की है. इस तरह से कानपुर और कन्नौज वाले घर में मिले कुल रकम को मिला दे तो यह करीब 194 करोड़ रुपये होता है. इन पैसों को कन्नौज में ही एसबीआई की शाखा में रखवाया गया है. बताया जा रहा है कि पीयूष जैन के कन्नौज के आलीशान बंगले के ठीक करीब में जैन का एक आलीशान गोदाम भी मिला है. यहां से भी कई तरह के केमिकल बरामद किए गए हैं, जिसमें चंदन का तेल भी शामिल है. पीयूष जैन का यह गोदाम बिल्कुल सकरी गली में है और यहां आसपास केवल गरीब तबके के लोगों का घर है.

यहां देखा जा सकता है कि कर्मियों को किस तरह से लोडिंग में मशक्कत करनी पड़ रही है.

इसके अलावा, व्यापारी पीयूष जैन के कन्नौज पैतृक घर में बना एक तहखाना भी मिला है. तहखाने का वीडियो सामने आने के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी तहखाने में पैसा छिपाया गया था. अधिकारियों को दीवार काटकर मिला तहखाना मिला है जो बेडरूम के पीछे था. बता दें कि बीते 6 दिनों से पीयूष जैन के खिलाफ कार्रवाई जारी है. फिलहाल कर चोरी करने के आरोप में पीयूष जैन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है.

