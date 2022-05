कानपुर. उत्तर प्रदेश पुलिस हर दिन किसी न किसी विवाद का सामना करती ही रहती है. अब ऐसा ही एक विवाद कानपुर में हो गया है. यहां पर एक बस कंडक्टर ने सवारी कर रहे पुलिस हवलदार से जब टिकट का पैसा मांगा तो ये पुलिसकर्मी को सरासर नागवार गुजरा और उसके बाद जो हुआ वो बेहद की चौंकाने वाला था. पुलिसकर्मी ने न केवल बस कंडक्टर के साथ अभद्रता की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की.

इस पूरी घटना के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. ये वारदात शुक्रवार की ही है और वायरल वीडियो इतनी तेजी से फैला कि ये पुलिस अधिकारियों की भी नजर में आ गया. इसके बाद पुलिसकर्मी की पहचान कर उस पर तुरंत कार्रवाई भी की गई.

पैसा मांगा तो की हाथापाई

जानकारी के अनुसार कॉन्‍स्टेबल बस में सफर कर रहा था. इसी दौरान कंडक्टर ने उससे किराए की मांग कर ली और टिकट देना चाहा. इस पर पुलिसकर्मी भड़क गया और उससे अभद्र भाषा में बात की. जब कंडक्टर ने इस बात का विरोध किया तो पुलिसकर्मी और गुस्सा गया, इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. उसने कंडक्टर पर लात घूंसों की बरसात कर दी. किसी तरह लोगों के बीच बचाव करने पर मामला रोका गया और मौजूद अन्य यात्रियों ने समझाइश कर पुलिसकर्मी को वहां से रवाना किया. हालांकि इस दौरान किसी ने पूरी घटनाक्रम के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

Kanpur, UP | Bus conductor thrashed after he asks for bus fare from Police Constable

We have taken cognizance. Have asked for a report. Head Const Bhuvnesh Babu was found guilty & suspended. As per preliminary finding, it was a ticket related issue: BBGTS Murthy, DCP West Kanpur pic.twitter.com/0geAV6jyQf

