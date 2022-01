Uttar Pradesh Weather: कानपुर में ठंड ने तोड़ा 20 वर्षों का रिकॉर्ड, 6 लोगों की हो गई मौत

UP Weather: यूपी में अभी और पड़ेगी कड़ाके की ठंड, बारिश के लिए भी रहें तैयार

कानपुर. उत्तर प्रदेश (UP Weather News) के लगभग सभी जिले इन दिनों कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं. इस बीच कानपुर में सर्दी और शीतलहर ने 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. यहां उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं (Cold Wave in UP) ने परेशानी बढ़ा दी. रविवार के मुकाबले यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा लुढ़क गया. इस कड़ाके की सर्दी के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. इस कारण यहां छह लोगों की मौत हो चुकी है.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसन यूनिट में सोमवार शाम तक ब्रेन स्ट्रोक के 11 मरीज भर्ती किए गए. यहां यशोदा नगर निवासी 55 वर्षीय सलोनी मिश्रा सोमवार तड़के उठी तो बिस्तर से नीचे गिर गईं, बेहोशी की स्थिति में परिजन एलएलआर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

इसके अलावा 64 वर्षीय बजरिया निवासी ज्योति के शरीर के आधे हिस्से ने अचानक काम करना बंद कर दिया. इमरजेंसी में ब्रेन स्ट्रोक का इलाज शुरू होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. वहीं लाल बंगला निवासी 70 वर्षीय चुन्नीलाल के सीने में दर्द उठा और सांस फूलने लगी. उर्सला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें हृदयाघात से मृत घोषित कर दिया. इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर निवासी 60 वर्षीय शिव कुमार मौर्य को सीने में दर्द होने की शिकायत पर टाटमिल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई है.

हृदय रोग संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्ण ने अपनी रिपोर्ट में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि की है. वहीं एलएलआर अस्पताल में कल देर शाम तक ब्रेन स्ट्रोक के 9 मरीज भर्ती हुए. उन्हें न्यूरोलॉजी विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, ठंड बढ़ने के कारण अनियंत्रित मधुमेह व ब्लड प्रेशर के मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत बढ़ी है.

कानपुर में ठंड की बात की जाए तो 17 जनवरी को 20 वर्षों बाद इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है. मौसम विज्ञान विशेषज्ञों की मानें तो अभी 22 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. वही सीएसए के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है.

