UP: पीएम मोदी बोले- परिवारवाद राजनीति के साथ हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, इसे रोकना जरूरी

कानपुर देहात/कानपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूपी के कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके पैतृक गांव ‘परौंख’ की सराहना करते हुए परिवारवाद पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने आह्वान किया कि देश में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सके, इसके लिए परिवारवादी पार्टियों को रोका जाना बहुत जरूरी है.

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति की मौजूदगी में कानपुर देहात जिले के उनके पैतृक गांव परौंख में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए गांव और कस्बों की मिट्टी से जुड़े राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और खुद की चर्चा की. उन्‍होंने कहा कि यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है, गांव में पैदा गरीब से गरीब व्यक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है.

परिवारवाद हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि आज जब हम लोकतंत्र के ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है. यह परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोंटता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है.

इसके साथ पीएम मोदी ने कहा,’ जब मैं परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं.’ बिना किसी का नाम लिए उन्होंने तंज करते हुए कहा, ‘मैं देख रहा हूं कि जो परिवारवाद की व्याख्या में सही बैठते हैं, वे मुझसे भड़के हुए हैं, मुझसे गुस्से में हैं. देश के कोने-कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं.’

#WATCH | Dynasts are huddling against me…I am not against anyone. I want a strong opposition in the country… parties that are dedicated to the country and will rise above nepotism to strengthen India’s democracy: PM Modi in Kanpur Dehat, UP pic.twitter.com/V8SDfSpk2Q

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 3, 2022