Kanpur IT Raid: 36 घंटे, 27 अफसर, 19 मशीनें...नोट गिनते-गिनते छूटे पसीने, जानें कारोबारी पीयूष जैन के घर से कितने पैसे मिले

कानपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur News) में इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush jain) के घर मिले खजाने की चर्चा चारों ओर है. इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से आयकर विभाग (Income Tax Raid) और डीजीजीआई की रेड में इतने पैसे मिले हैं कि नोट गिनते-गिनते अफसर तो क्या, मशीनें भी थक जा रही हैं. कानपुर के धनकुबेर पीयूष जैन के घर लगतार 36 घंटे तक चली छापेमारी (IT Raid in Kanpur) के दौरान नोट गिनते-गिनते अफसरों के पीसने छूट गए. अब तक की छापेमारी में पीयूष जैन (IT Raids on Piyush Jain) के घर से करीब 180 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है. 36 घंटे तक जारी छापेमारी में करीब 27 अफसर लगे हुए थे. साथ ही इन पैसों के गिनने के लिए 19 मशीनों का सहारा लिया गया.

दरअसल, पीयूष जैन के घर से मिले 180 करोड़ रुपए को 80 बक्से में भरा गया और कर्मचारियों की मदद से बैंक तक पहुंचाए गए. 36 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कुल 27 कर्मचारी लगातार लगे हुए थे. हालांकि, छापेमारी के दौरान घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पुलिस बलों की तैनाती थी. फिलहाल, सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग की टीम अब भी पीयूष जैन के घर नोटों की गिनती कर रही है.

यह भी पढ़ें: Kanpur IT Raids: कारोबारी के घर 160 करोड़ के बाद तहखाना भी मिला! पैसे गिनते-गिनते थके अफसर, मशीन भी हो जा रही गर्म

बताया जा रहा है कि छापेमारी करने आई टीम ने दो चरणों में इन पैसों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य ब्रांच में भिजवाया गया. इस दौरान पुलिस और पीएसी की टीमें मौजूद रहीं. कहा जा रहा है कि इत्र व्यापारी के पीयूष जैन घर में गुप्त अलमारी में नोटों के बंडल भरे थे. एक खुफिया दरवाजे के पीछे यह खजाना मिला था. सूत्रों की मानें तो नोटों के इतने सारे बंडल देख कुछ समय तक तो अफसरों का भी माथा घूम गया.

यह भी पढ़ें: IT Raid: कानपुर में 2 कारोबारियों पर आयकर विभाग का एक्शन,160 करोड़ बरामद, मशीन से पैसे गिन रही टीम

इधर, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष को डीजीजीआई-आईटी की टीम उनके कन्नौज के सील बंद मकान में लेकर पहुंची थी. यहां टीम ने पीयूष के बेटे से पूछताछ की थी और बताया जा रहा है कि यहां से भी कुछ पैसे बरामद हुए हैं. वहीं, शिखर पान मसाला बनाने वाली कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने ट्रांसपोर्टर प्रवीण कुमार के घर हुई छापेमारी में एक करोड़ 10 लाख सीज किया है.

क्या हैं आरोप

दरअसल, पीयूष जैन पर आरोप है कि कई फर्ज़ी फर्मों के नाम से बिल बनाकर कंपनी ने करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी की. पीयूष के घर से 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल मिले हैं. पीयूष जैन के घर में बड़ी तादाद में बक्से मंगवाये गए हैं. छापेमारी के दौरान जीएसटी चोरी का भारी खेल सामने आया है.

कौन हैं पीयूष जैन

गौरतलब है कि पीयूष जैन कनौज के बड़े व्यापारियों में शुमार हैं. वे 40 से ज्‍यादा कंपनियों के मालिक हैं. इनमें से दो कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं. कन्‍नौज में पीयुष की परफ्यूम फैक्‍ट्री, कोल्‍ड स्‍टोरेज और पेट्रोल पंप भी हैं. मुम्बई में पीयूष का हेड ऑफिस है. साथ ही वहां उनका एक बंगला भी है. पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करते हैं, यहीं से इनका इत्र विदेशों में भी भेजा जाता है.

Tags: Kanpur news, Uttar pradesh news