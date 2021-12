कानुपर: पिता को बेरहमी से पिट रही थी पुलिस, गोद में रोता रहा बच्चा, वीडियो वायरल

कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानुपर देहात से पुलिस ( Kanpur Police) की बेरहमी का एक वीडिया वायरल हो रहा है. इस वीडिया में पुलिस एक शख्स पर लाठियां बरसा रही है. जबकि उसकी गोद में एक 3 साल का मासूम बच्चा रो रहा है. जिस शख्स को मारा जा रहा था वो बार-बार पुलिस से अपील कर रहा था कि बच्चे को लग जाएगी, उन्हें न मारे, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी. अब इस वीडियो को लेकर कानपुर पुलिस की सफाई भी सामने आ गई है. पुलिस का कहना है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो और उनका भाई अस्पताल में अराजकता फैला रहा था.

करीब 50 सकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वहीं पर उस शख्स की पिटाई हो रही है. वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन पुलिस उसे दौड़ा-दौड़ा कर मार रही थी. जिस शख्स की पिटाई हो रही थी वो बार-बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उसे न मारे बच्चे को लग सकती है. लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी.

