कानपुर हिंसाः पुलिस कमिश्नर से मिले सपा के 3 विधायक, कहा- ये पुलिस की नाकामी

कानपुर. कानपुर हिंसा को लेकर राजनीति भी चरम पर है. इसी के बीच पुलिस कमिश्नर से बुधवार को समाजवादी पार्टी के तीन विधायक मिलने पहुंचे. तीनों विधायकों ने कानपुर हिंसा की घटना को पुलिस इंटेलिजेंस की नाकामी बताया. उन्होंने कहा कि ये घटना इंटेलिजेंस की नाकामी के चलते घटी. उन्होंने पुलिस कमिश्नर से सवाल किया कि खुफिया विभाग को इस बड़ी साजिश की जानकारी क्यों नहीं थी. कमिश्नर से मिलने पहुंचे अमिताभ बाजपेई, इरफान सोलंकी और हसन रूमी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए.

इसी के साथ उन्होंने कमिश्नर से अपील की कि सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण में निर्दोष लोगों को पुलिस जबरन न फंसाए.

Kanpur violence | Three SP MLAs, Amitabh Bajpai, Irfan Solanki & Mohammad Hasan Roomi submitted a memorandum to Kanpur Police Commissioner Vijay Singh Meena saying that “innocent people who have been arrested by the police should be released from prison.” pic.twitter.com/cbHscs0LJz

