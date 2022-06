UP: कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस रिमांड की होगी मांग

कानपुर. कानपुर में हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपियों में एक हयात जफर हाशमी और एमए जौहर फैंस एसोसिएशन से जुड़े कई दूसरे लोगों समेत 24 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रविवार को मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी का मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी ताकि विस्तार से पूछताछ की जा सके. इससे पहले शनिवार को कानपुर पुलिस ने सभी 36 उपद्रवियों की लिस्‍ट जारी की थी. बता दें कि पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के एक दिन बाद शनिवार को 500 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. हिंसा में शुक्रवार को 40 लोग घायल हो गए थे.

इस वक्‍त शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. कानपुर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा के मुताबिक, अब तक 24 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं. वहीं, अन्‍य की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. इसके साथ उन्‍होंने कहा कि कानपुर हिंसा में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा.

We are doing a route march to maintain peace among people. The situation is under control, so far 29 people have been arrested. When we were trying to identify the accused, some DVRs (CCTV) from shops were found to be formatted, we are investigating this: Kanpur CP Vijay Meena pic.twitter.com/yILvGBhPPm

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022