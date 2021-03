UP Panchayat Election 2021: गड़बड़ी फैलाने वालों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर, NSA के तहत होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (UP State Election Commission) ने पंचायत चुनाव 2021 (UP Panchayat Election 2021) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसी कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी. चुनावों के दौरान सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम रहेंगे. जोनल मजिस्ट्रेटों को भी खास जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसके साथ ही यूपी में आचार संहिता (Code Of Contuct) लागू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है.इसमें पहले चरण (First Phase) के तहत 15 अप्रैल को वोटिंग होगी. इसके बाद 19 को दूसरे, 26 को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. वहीं, 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार , 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा. इसमें 18 जिले शामिल हैं. इनमें पश्चिम से लेकर पूरब तक के कई जिले शामिल हैं. इनमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में मतदान होगा.वहीं दूसरे चरण का नामांकन 7-8 अप्रैल को होगा, जबकि 19 अप्रैल को मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतमबुध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ जिलों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी.पंचायत चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे. खास बात यह है कि इसी दिन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे. पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण एवं आवंटन की सूची को विभागीय वेबसाइट www.panchayatiraj.up.nic.in पर लाइव कर दी गई है, जिसके होम पेज के मेन मेन्यू में पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 नामक लिंक से जन सामान्य त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण एवं आवंटन की सूची प्राप्त कर सकेगा