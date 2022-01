Kanpur News: गहरी नींद में सोए थे, अचानक मिठाई की दुकान में धधकने लगी आग, काल के गाल में समा गए 2 लोग

कानपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के कानपुर (Kanpur News) में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब देर रात मिठाई की दुकान में आग धधकने लगी. कानपुर के कलेक्टर गंज थाना क्षेत्रर के एक मिठाई दुकान में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आग में झुलसा एक शख्स भी बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह मिठाई की दुकान राजकिशोर के नाम से थी.

आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया. मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिठाई की दुकान तो जलकर खाक हो ही चुकी थी, दो लोग भी जान गंवा चुके थे. मिठाई की यह दुकान कानपुर के काहू कोठी मार्केट में थी.

Uttar Pradesh: Two people died after a fire broke out in a sweet shop in Kanpur’s Kahoo Kothi market

It’s a 3 storey building where sweets were made, it caught fire at night. Two people have died and one person has been injured: Fire officer Ramesh Chandra pic.twitter.com/AioxIqw99f

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 29, 2022