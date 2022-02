कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने उड़ाईं चुनाव आयोग की धज्जियां, EVM में वोट देते हुए शेयर की फोटो

कानपुर. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के तीसरे चरण (Third Phase of UP Election) का मतदान रविवार को शुरू हो चुका है. इस बीच कानपुर ज‍िले (Kanpur News) से चुनाव आचार संह‍िता उल्‍लंघन का बड़ा मामला सामने आया है. कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय (Mayor Pramila Pandey) ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) की धज्जियां उड़ाते हुए मतदान का फोटो शेयर क‍िया है. जबक‍ि मतदान करते हुए EVM की तस्‍वीर लेना सख्त मना है. ऐसा करने वाले शख्‍स के ख‍िलाफ आपराध‍िक मामला दर्ज क‍िया जाता है.

जानकारी के मुताब‍िक, कानपुर की मेयर प्रम‍िला पांडेय ने कानपुर शहर की हडसन पोलिंग बूथ पर मतदान क‍िया. इस दौरान प्रमिला पांडेय ने EVM में वोट देते हुए फोटो भी शेयर क‍िया. तस्‍वीर में साफ द‍िख रहा है क‍ि वो क‍िस पार्टी को वोट दे रही हैं.

दरअसल मतदान करते हुए EVM की फोटो खींचना सख्त मना है.

प्रमिला पांडेय का वोट देते हुए फोटो सोशल मीड‍िया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल मतदान करते हुए EVM की फोटो खींचना सख्त मना है. बता दें कि यूपी व‍िधानसभा के तीसरे चरण में रव‍िवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जिनकी 19 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है.

वहीं बुंदेलखंड में पांच जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा हैं, जिनकी 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है. इसके अलावा अवध क्षेत्र के छह जिले कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा भी हैं, जहां 27 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. उधर, योगी कैबिनेट के मंत्री सतीश महाना (Satish Mahana) ने कानपुर की महराजपुर सीट से मैदान में हैं. जहां आज उन्होंने हरजेंद्र नगर पोलिंग स्टेशन पर परिवार समेत पहुंचकर मतदान किया.

