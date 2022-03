UP में काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे, पुलिस को मिल गए गोली मारने के आदेश

UP Chunav: 7वें चरण में ज्ञानपुर विधानसभा सीट बना हॉट केक, बाहुबली विजय मिश्रा की होगी अग्नि परीक्षा

कानपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विधानसभा चुनाव (UP chunav) के लिए सात चरणों में मतदान संपन्न हो गए और अब सभी को 10 मार्च के नतीजों (UP Chunav Result) का इंतजार है. यूपी में 10 मार्च के नतीजों से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. मतगणना (UP Chunav Counting) में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही चेता दिया है. कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक ने काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वाले को गोली मारने के आदेश दिए हैं.

कानपुरी में प्रेस वार्ता के दौरान कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने की सूचना पर तत्काल गोली मारने के आदेश दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है. काउंटिंग के एक दिन पहले, काउंटिंग के दिन और एक दिन बाद तक अराजक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी. किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे तत्काल गोली मारने के आदेश देंगे.

बता दें कि कानपुर देहात में चार विधानसभा सीटें हैं. दस मार्च को अकबरपुर में स्थित डिग्री कॉलेज में मतगणना सम्पन्न कराई जाएगी. मतगणना के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, जिसकी जानकारी देने के लिए कानपुर देहात एसपी और डीएम ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इस दौरान एसपी कानपुर देहात स्वप्निल मंमगाई ने कहा कि अराजकता तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा. गड़बड़ी की सूचना पर तत्काल गोली मारने के आदेश दिए जाएंगे.

