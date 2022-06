बड़ी खबर : बाजार बंद कराने को लेकर कानपुर में दो पक्षों में बवाल, पथराव-गोलीबारी से मचा हड़कंप

कानपुर. यूपी के कानपुर शहर में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में बाजार बंद कराने को लेकर दो पक्षों में बवाल होने की खबर है. इस दौरान पथराव, गोलीबारी और बमबारी की भी सूचना मिली है. यही नहीं, इस बवाल की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, तो कई लोग भी घायल हुए हैं. उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक, स्थिति काबू में है. दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी.

कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने कहा, ‘लॉ एंड ऑर्डर का मामला है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. पत्‍थरबाजी के बाद मौके पर सीपी और ज्‍वाइंट कमिश्‍नर समेत हम सब लोग मौजूद हैं. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए भेजा गया है. प्रभावित क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने और आगे हिंसा न हो यह सुनिश्चित करने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.’

जानकारी के मुताबिक, एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी सहित कुछ स्थानीय नेताओं ने शुक्रवार को दुकानों को बंद करने का आह्वान किया था. जबकि दूसरा पक्ष बाजार बंद करने के पक्ष में नहीं था. वहीं, जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद 25 थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. इस दौरान पीएसी को भी बुलाया गया था. अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करने की बात कही जा रही है. वहीं, अभी भी पुलिस की धरपकड़ और छापेमारी की कार्रवाई जारी है. इसके अलावा पीएसी के जवान भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. वैसे पुलिस और पीएसी पर भी पत्‍थरबाजी की खबरें सामने आयी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस वक्‍त पुलिस बवाल के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की तलाश में जुटी है.

Kanpur, UP | 18 detained in view of a clash between two communities allegedly over market shutdown: Kanpur CP Vijay Meena pic.twitter.com/rRdJD2kDJ6

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 3, 2022