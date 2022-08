UP News: यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बोले- मैं 'फरार' नहीं हुआ हूं, कल कोर्ट में होंगे पेश

कानपुर. यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान (Rakesh Sachan) का एक बयान सामने आया है. उन्होंने रविवार को कहा कि आज चाहें जितनी बातें कर लें लेकिन आप कोर्ट रूम और परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच तो करेंगे ना. अगर मैं भागा हूं तो सब कुछ रिकॉर्ड तो हुआ होगा ना. ऐसा कुछ भी नहीं है. मंत्री राकेश सचान ने कहा कि हमारे मामले में शनिवार को सुनवाई थी. मैं 11 बजे तक पहुंच गया था, और मुझे बताया गया कि थोड़ा समय लगेगा. मैंने छूट मांगी और लगभग 12 बजे निकल गया और नियमित कार्यक्रम में व्यस्त हो गया. उन्होंने कहा कि कल यानी सोमवार को कोर्ट जाऊंगा और अपना पक्ष रखूंगा. वहीं राकेश सचान के वकील रामेंद्र कटियार ने बताया कि सजा होने पर बेल के लिए आवेदन करेंगे. पूरा मामला एसीएमएम आलोक यादव के कोर्ट में चल रहा है.

बता दें कि कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान को तीन दशक पुराने शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी ठहराया, जिसके बाद मंत्री जी पर जमानत बांड दिए बिना अदालत कक्ष से गायब होने का आरोप लगा था.

