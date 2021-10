Lakhimpur Violence: प्रियंका का फूटा गुस्सा, कहा- मुझे बिना किसी मामले के हिरासत में लिया लेकिन...

लखनऊ. लखीमपुर खरी मामले में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे अशीष मिश्रा के साथ ही यूपी सरकार पर भी निशाना साधा है. प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी पुलिस ने मुझे बिना किसी एफआईआर के हिरासत में लिया लेकिन अभी तक पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकी है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है. प्रियंका गांधी ने कहा कि मामले में जो व्यक्ति चश्मदीद था उसने ये साफ तौर पर कहा है कि आशीष घटना के समय मौके पर मौजूद था. लेकिन मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा वहां पर मौजूद नहीं था.

वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू हिंसा के दौरान मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पर ही अनशन पर बैठ गए हैं. इस दौरान सिद्धू ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार नहीं हो जाता वे अनशन नहीं तोड़ेंगे. इसी के साथ उन्होंने कहा कि वे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से प्रेरित होकर निघासन पहुंचे हैं.

Police arrested me without any FIR but they’re not able to arrest the person against whom an FIR has been registered. Eyewitnesses are saying that he (Ashish Mishra) was present there: Priyanka Gandhi on MoS Home’s statement that his son wasn’t present at the incident spot pic.twitter.com/cNMnXBcrNk

— ANI UP (@ANINewsUP) October 8, 2021