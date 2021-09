Mahant Death Case: मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरि के फोन पर आए थे 35 कॉल, जांच के घेरे में हरिद्वार के 2 बिल्डर

SHARE THIS:

नई दिल्ली. UP JEECUP Round 3 Seat Allotment List: विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग (UP JEECUP Counselling 2021) 14 सितंबर, 2021 को शुरू हुई. जिसके लिए तीसरे राउंड की सीट आवंटन की सूची आज यानी 23 सितंबर, 2021 को जारी की जाएगी. हांलाकि लिस्ट जारी होने के समय की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन ये बात तय है कि लिस्ट आज ही जारी की जाएगी. बता दें कि UP JEECUP Counselling 2021 के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- jeecup.nic.in पर लिस्ट देख सकेंगें.

पूरी प्रवेश प्रक्रिया का यह दूसरा चरण है. UP JEECUP Counselling 2021 के तहत सीट आवंटन का पहला और दूसरा राउंड पहले ही जारी किया जा चुका है. जिसके लिए उम्मीदवारों ने अपनी सीट भी कन्फर्म कर ली है. बता दें कि इस वर्ष 1.7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है. तीसरे राउंड की सीट आवंटन की सूची जारी होने के बाद उसे कैसे चेक करें, इसकी आसान प्रक्रिया नीचे दी जा रही है.

JEECUP 3rd Allotment list 2021: लिस्ट कैसे चेक करें

-लिस्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाएं.

-लिस्ट जारी होने के बाद होमपेज पर उपलब्ध ‘UP JEECUP Round 3 Seat Allotment List’ पर क्लिक करें

-एक नया पेज खुलेगा जहां अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें

-अपना रोल नंबर, पासवर्ड दर्ज करें और लॉग इन करें.

-अब स्क्रीन पर तीसरे राउंड की सीट आवंटन सूची आ जाएगी.

-इसे डाउनलोड करें और जांचें.

