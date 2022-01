UP Election 2022: भाजपा ने 107 सीटों में 63 विधायकों पर दोबारा जताया भरोसा, 20 प्रतिशत नए चेहरों को मिला मौका

UP Chunav: यूपी की महाभारत में एमपी के नेताओं की एंट्री, क्या बदलाव आएगा?

लखनऊ: BJP Candidate List for UP Election 2022 (बीजेपी विधायक लिस्ट 2022, बीजेपी उम्मीदवारों की सूची 2022) Updates: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 107 उम्मीदवारों की सूची (BJP First Candidate List) जारी कर दी. इस लिस्ट में सबसे खास बात ये है कि 107 में से 63 सीटों पर सिटिंग विधायक और 21 सीटों पर नए प्रत्याशी घोषित किए. बागपत से योगेश धामा, लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील शर्मा को टिकट मिला है.

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 20 प्रतिशत नए चेहरों को मौका दिया गया है. सरधना से संगीत सोम को फिर मिला टिकट. मीरापुर से प्रशांत गुर्जर, सिवालखास से मनेंद्र पाल सिंह, सरधना से संगीत सोम, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, केपी सिंह मलिक को बड़ौत से टिकट, किठोर से सत्यवीर त्यागी, मेरठ से कमलदत शर्मा, मेरठ साउथ से सोमेंदर तोमर, छपरउली से सहेंद्र सिंह रमाला, शामली से तजेंद्र सिंह निर्वालबुढ़ाना से उमेश मलिकचरथावल से सपना कश्यपपूरकाजी से प्रमोद ओटवालमुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल और खतौली से विक्रम सैनी को पार्टी ने चुनाव मैदान में दोबारा उतारकर विश्‍वास जताया है. नोएडा से पंकज सिंह, कैराना से मृगांका सिंह, सरधना से संगीत सोम और थाना भवन से सुरेश राणा को दोबारा टिकट मिला है. अतरौली से कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी के पहले चरण में 58 सीटों पर वोट होंगे. गोरखपुर शहर से यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू सीट से पार्टी उम्‍मीदवार होंगे. धमेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी में योगी सरकार आने के बाद विकास कार्यों में तेजी आ गई है. 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, जिस पर अब रोक लग गई है. यूपी पहले बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाना था जो अब नहीं है.

