AIMIM Candidates List: ओवैसी का यह कैसा गेम प्लान? AIMIM ने तीसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर फिर चौंकाया, देखें इस बार कितने हिन्दू उम्मीदवार

मोहम्मद शबाब, लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) के लिए उम्मीदावरों का ऐलान कर असदुद्दीन ओवैसी लगातार सबको चौंका रहे हैं. उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के लिए असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट (AIMIM Candidate List) में भी ओवैसी की पार्टी ने दो हिन्दू उम्मीदवारों को टिकट देकर सबको चौंका दिया है. एआईएमआईएम यानी AIMIM ने 7 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट (AIMIM Third Candidate List) जारी की है, जिसमें हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विनोट जाटव और रामनगर विधानसभा सीट से विकास श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया है.

दरअसल, इससे पहले एआईएमआईएम साहिबाबाद विधानसभा सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा गामा को टिकट देकर सबको चौंका दिया था. बता दें कि बीते सोमवार को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 8 सीटों के प्रत्‍याशियों के नाम थे. इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 9 प्रत्‍याशियों को जगह दी थी. एआईएमआईएम की दूसरी लिस्‍ट में एक सीट पर हिंदू प्रत्‍याशी मनमोहन झा तो अन्‍य सात पर मुस्लिम को टिकट मिली थी.

तो चलिए जानते हैं एआईएमआईएम की तीसरी लिस्ट के कैंडिडेट के नाम (AIMIM Candidate List)

1. विनोद याद- हस्तिनापुर (मेरठ)

2. इमरान अंसारी- मेरठ सिटी (मेरठ

3. शाकिर अली- बरौली (अलीगढ़)

4. दिलशाद अहमद- सिकंदराबाद (बुलंदशहर)

5. विकास श्रीवास्तव- रामनगर (बाराबंकी)

6. रिजवाना- नाकुर (सहारनपुर)

7. हफीज वारिस- कुंदर्की (मुरादाबाद)

AIMIM के यूपी चुनाव के लिए पहली और दूसरी लिस्ट में घोषित प्रत्‍याशी

1. डॉ. मेहताब- लोनी, गाजियाबाद

2. फुरकान चौधरी- गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़

3. हाजी आरिफ- धौलाना, हापुड़

4. रफत खान- सिवाल खास, मेरठ

5. जीशान आलम- सरधना, मेरठ

6. तसलीम अहमद – किठौर, मेरठ

7. अमजद अली- बहत, सहारनपुर

8. शाहीन रजा खान (राजू) – बरेली-124, बरेली

9. मरगूब हसन- सहारनपुर देहात, सहारनपुर

10. पंडित मनमोहन झा- साहिबाबाद, गाजियाबाद

11.इंताएजार अंसारी-मुजफ्फरनगर सदर, मुजफ्फरनगर

12. ताहिर अंसारी-चरथवली, मुजफ्फरनगर

13. तालिब सिद्दीकी-भोजपुर, फर्रुखाबाद

14.सादिक अली- झांसी सदर , झांसी

15.शेर अफगान – रुदौली, अयोध्या

16.तौफीक परधानी- बिथरी चैनपुर, बरेली

17.डॉ. अब्दुल मन्नान- उथरौला, बलरामपुर

यूपी में कितने चरण में कब चुनाव

बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा. उत्तर प्रदेश में अन्य चरणों में मतदान 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को होगा. वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे.

पिछले चुनाव के नतीजे

2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 403 में से 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटें ही जीती थीं. मायावती की बसपा 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी. वहीं 4 सीटों पर अन्य का कब्जा हुआ था.

