Lakhimpur Violence: अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को हिरासत में लिया गया, सपा ने किया UP में आंदोलन का ऐलान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में किसानों और बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है. सियासी उबाल के बीच लखनऊ में धरने पर बैठे सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उधर, पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को इंजीनियरिंग कॉलेज के पास प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव में हिरासत में लिए गए. हिरासत में लेने के बाद सभी नेताओं को पुलिस लाइन लेकर जाया जा रहा है. शिवपाल यादव ने सभी जिला अध्यक्षों से जिला मुख्यालय पर धरना देने और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा गाड़ी थाने के सामने जली है, तो पुलिस ने ही आग लगाई होगी. ताकि आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके. अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने पर अड़े थे. वहीं अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा की. सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के जरिए समाजवादी पार्टी ज्ञापन सौंपेंगी. ज्ञापन में प्रत्येक मृतक परिवार को दो करोड़ की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग है. साथ ही गृह राज्य मंत्री और उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग और दोषियों को 302 के तहत तत्काल जेल भेजने की मांग.

