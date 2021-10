BJP के 150, 100 और SP के 50 MLA का गणित: इन आंकड़ों से अखिलेश का दावा- ऐसे जीतेंगे 300 से ज्यादा सीट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने UP विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) को लेकर सीटों का गणित समझाया है. पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव 300 से अधिक उन सीटों के आंकड़े समझाते दिखे जिसके जरिए वह उत्तर प्रदेश में तीन सौ से अधिक सीटें जीतने का दावा करते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आया है कि बीजेपी अपने 150 विधायकों के टिकट काटने जा रही है. उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राज्य विधानसभा में 100 विधायक धरने पर बैठ गए थे. हमारे पास पहले से ही 50 विधायक हैं. इसलिए गणना सरल है, हमने 300 सीटों को पार कर लिया है.

अखिलेश यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन भारत भूख सूचकांक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे है. सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे यूपी में हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी सरकार गलत दिशा में काम कर रही है.

It has been heard that BJP is going to cut tickets of its 150 MLAs. 100 MLAs sat on protest in the State Assembly against CM Yogi Adityanath. We already have 50 MLAs. So the calculation is simple, we’ve crossed 300 seats: SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/prALInoVJl

— ANI UP (@ANINewsUP) October 17, 2021