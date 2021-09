अखिलेश यादव बोले- सपा के खिलाफ साजिश कर रही है BJP, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता सिखाएगी सबक

SHARE THIS:

नई दिल्ली. UP Lekhpal Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश राजस्व लेखापल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ख़त्म हो सकता है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) जल्द ही भर्ती परीक्षा के तारीखों की घोषणा करेगा. गौरतलब है कि UPSSSC, इस भर्ती के माध्यम से प्रदेश भर में राजस्व लेखपाल के करीबन 7,882 पदों पर भर्तियां (UP Lekhpal Recruitment 2021) करेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है. भले ही अभी तक भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं हुई हैं, लेकिन बीते दिनों, UPSSSC, द्वारा जारी प्रस्तावित परीक्षा शेड्यूल के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सितंबर महीने के अंत तक लेखपाल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. हांलाकि इन दिनों लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के मन में कई प्रकार के संशय देखने को मिल रहे हैं. उनमें से एक संशय यह भी है कि इस बार की परीक्षा का सिलेबस क्या होगा. क्या उसमें कुछ बदलाव होगा या पिछली परीक्षाओं जैसा ही रहेगा. इसी सवाल का जवाब नीचे दिया जा रहा है.

UP Lekhpal Recruitment 2021: क्या परीक्षा में इस विषय को जोड़ा जाएगा

करीब 8 हजार पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन जल्द हो सकता है. कम समय बचे होने के कारण उम्मीदवार जोरों-शोरों से परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं. हालांकि कई उम्मीदवारों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में इंग्लिश विषय को जोड़ा जाएगा. हाल ही में आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UPSSSC PET) में भी अंग्रेजी को शामिल किया गया था, ऐसे में इस बात की शंका और बढ़ जाती है कि लेखपाल परीक्षा में भी अंग्रेजी विषय रहेगा या नहीं. तो बता दें कि इस संबंध में आयोग की ओर से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. आयोग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकेगी.

