अमिताभ ठाकुर 9 सितंबर तक भेजे गए जेल, रेप पीड़िता के आरोप पर हुई है गिरफ्तारी

UP BEd JEE Result 2021 जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के नतीजे (UP BEd JEE Result 2021) लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर देख सकते है. UP BEd JEE 2021 का आयोजन लखनऊ विश्वविदयालय की ओर से 6 अगस्त 2021 को किया गया है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्धारित किए गए कुल 1476 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी.

UP BEd JEE 2021 में लखनऊ निवासी आशू राणा ने टॉप किया है. आशू लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में रहते हैं. उनके पिता रामचंद्र राणा, SI हैं. उनकी मां ईषना राणा, गृहिणी हैं. आशू ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई माउंटफोर्ट स्कूल से की है. इसके बाद आशू ने NIT पटना से B.Tech किया.

UP BEd JEE Result 2021: शिक्षक के पद पर की नौकरी

NIT पटना से कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद आशू ने कुछ समय के लिए कर्नाटक में शिक्षक नौकरी भी की. इसके बाद 2017 में वह वापस लखनऊ आए और PCS की तैयारी में लग गए. बता दें कि आशू, 2018 में PSC Pre क्वालीफाई भी कर चुके हैं. इसके अलावा वह CDS और अन्य परीक्षाओं का आठ बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं. आशू ने बताया है कि उन्हें PCS अफसर बनकर उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास करना है.

UP BEd JEE Result 2021: टॉपर्स की सूची

आशू राणा

आज़ाद अहमद

अजय गौर

सक्षम पटेरिया

अक्षय कुमार मिश्रा

उमेश कुमार

युवराज सिंह

शिवम चतुर्वेदी

दिवेश कुमार पटेल

राघवेंद्र सिंह

