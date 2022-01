UP Chunav 2022: Aparna Yadav के BJP ज्वाइन करने पर क्यों 'खुश' हुए Akhilesh Yadav, बधाई देकर क्या-क्या बोल गए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव (Aparna Yadav) ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को बड़ा झटका दिया और भाजपा का दामन थाम लिया. अपर्णा यादव (Aparna Yadav News) के भाजपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्हें खुशी है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह (अपर्णा यादव) हमारी विचारधारा को भाजपा तक ले जाएंगी.

बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने से जुड़े एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं भी. साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है. मुझे उम्मीद है कि हमारी समाजवादी विचारधारा वहां भी पहुंचकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी. नेता जी ने बहुत कोशिश की समझाने की. वहीं, अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या टिकट नहीं मिलने की वजह है? इस सवाल पर अखिलेश यादव बोले कि टिकट अभी पूरे नहीं बांटे गए हैं. यह इंटरनल रिपोर्ट और जनता के मन पर निर्भर होता है कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं.

#WATCH | Firstly, I will congratulate her and I am happy that Samajwadi Party’s ideology is expanding…Netaji (former UP CM Mulayam Singh Yadav) tried to convince her: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav after Aparna Yadav joined BJP pic.twitter.com/aA294cMeVJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 19, 2022