UP Election: सपा में शामिल हुए एक और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, बोले- BJP ने की देश को गुलाम बनाने की साजिश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में रविवार को योगी सरकार (Yogi Government) में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान (Dara Singh Chauhan) अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए. इसके साथ ही एसपी ने बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल में सेंध लगाई है. अपना दल के विधायक आरके वर्मा ने भी आज एसपी की सदस्यता ली. इसे अपना दल के बड़ा झटका माना जा रहा है. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने दारा सिंह चौहान को पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल कराया.

बता दें दारा सिंह चौहान ने बीते दिनों सरकार से इस्तीफा दिया था. दारा सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि आज लखनऊ में उनके समर्थकों को रोका गया है और उन्होंने कहा कि चौहान समाज के सभी नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है. उन्होंने कहा जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, विकास कुछ चंद लोगों का ही हुआ. पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, ‘क्या ऐसे में देश आत्मनिर्भर बनेगा जब लोगों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है.’

I welcome Dara Singh Chauhan and his supporters who have come along large numbers: SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/BvWPrv3wyR

