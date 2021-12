UP Chunav: भूपेश बघेल ने पूछा- क्या यूपी में चुनाव टालने का षड्यंत्र कर रही भाजपा?

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel on UP Election) ने चुनाव आयोग (Election Commission) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी (BJP in UP) उत्तर प्रदेश में चुनाव (UP Chunav) टालने के लिए षड्यंत्र कर रही है. बघेल ने रायपुर में संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचन आयोग ने देश भर के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक की है. वह किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, मैं नहीं बता सकता.

उन्होंने कहा कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और लगातार ​(विधानसभा) चुनाव कराया जा रहा था. इस दौरान मांग की गई थी ​कि चुनाव एक ही चरण में करा दिया जाए, लेकिन इसे नहीं माना गया. आज ओमीक्रोन के इक्का दुक्का मामले हैं फिर भी योगी इतना घबराए हुए हैं. क्या बीजेपी चुनाव टालने के लिए षडयंत्र तो नहीं कर रही है. वह उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर घबराई हुई तो नहीं है कि. ऐसे कई प्रकार के कयास लगाये जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- सीएम योगी का गोरखपुर को नए साल में गिफ्ट, 2 दिन में देंगे 1805 करोड़ का तोहफा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग पर है, वह क्या निर्णय लेता है. वैसे भी निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो गई है. इसलिए कि यह स्वतंत्र संस्था है और जब आयोग प्रमुख को प्रधानमंत्री कार्यालय से मीटिंग के लिए बुलाया जाए और वह मीटिंग में शामिल हो तब फिर उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्नवाचक चिह्न तो लगेगा ही. ऐसी स्थिति में वही होगा जो पीएमओ कहेगा.

ये भी पढ़ें- नाबालिग का गैंगरेप और हत्या, 2 नीम की पत्तियों ने सुलझाया पूरा मामला

धर्म संसद पर बोले बघेल

वहीं रायपुर के धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज द्वारा महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहा जाना और ​वीडियो जारी करके अपने बयान पर कायम रहने की बात कहने को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है. यदि वह बहुत साहसी हैं तो यहां आकर वह आत्मसमर्पण करें. बाहर-बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय वह आएं और आकर आत्पसमर्पण करें. नहीं तो छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करेगी.

धर्म संसद में कांग्रेस नेताओं के शामिल होने और आयोजन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर बघेल ने कहा कि धर्म संसद के आयोजक कांग्रेसी नहीं थे. धर्म संसद का उद्घाटन करने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह गए थे. क्या रमन सिंह कांग्रेस के निमंत्रण पर गए थे. पहले यह बताएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो आयोजक हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी. प्राथमिकी दर्ज हो गयी है. मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Bhupesh Baghel, BJP, Election commission, UP chunav, UP Election 2022