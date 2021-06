जबरन धर्मांतरण केस की जांच के दौरान 7 कोड वर्ड मिले हैं, जिसमें से 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में UP ATS ने जहरीले कोडवर्ड से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है. धर्मांतरण के लिए कट्टरपंथियों के निशाने पर मूक बधिर बच्चे थे, जिन्हें बरगलाने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था. बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए जहरीले कोडवर्ड तैयार किए गए थे. ATS ने 7 में से 6 कोडवर्ड को डिकोड कर अवैध धर्मांतरण के इन हथियारों को बेनक़ाब किया है. राज्य में अवैध धर्मांतरण से जुड़ी जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है. एक से बढ़कर एक साज़िशें सामने आ रही हैं. अवैध धर्मांतरण से जुड़े इन मामलों के तह तक पहुंचने के लिए UP के 32 ज़िलों समेत देश के 24 राज्यों में छापेमारी चल रही है. अब तक अवैध धर्मांतरण से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है. इस गिरोह की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि UP ATS ने महाराष्ट्र के बीड में रहने वाले जिस इरफ़ान शेख़ को गिरफ़्तार किया है, वो दिल्ली में बाल कल्याण मंत्रालय में दूभाषिये का काम करता था. अवैध धर्मांतरण का मुद्दा अब देश में गम्भीर समस्या बनता जा रहा है. कश्मीर से लेकर केरल तक ऐसे मुद्दे देश का ध्यान खींचते रहे हैं. हालात की गम्भीरता को समझकर यूपी सहित कई राज्यों ने इस मुद्दे पर सख़्त क़ानून भी बनाए हैं, लेकिन अब भी अवैध धर्मांतरण कम होता नहीं दिख रहा. अवैध धर्मांतरण की चुनौती से पार पाने के लिए सरकार को कई और सख़्त क़दम उठाने पड़ सकते हैं.







इस केस से जुड़ी 10 बड़ी बातें