UP MLC Election: BJP के सभी 9 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, CM योगी रहे मौजूद

संकेत मिश्र

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन है. बीजेपी (BJP) के सभी 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक समेत बीजेपी के अन्य मंत्री मौजूद रहे. बीजेपी के MLC प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. ऐसे में अब मंत्री खुद नामांकन नहीं करेंगे. कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उनकी जगह उनके प्रस्तावक ने नामांकन पत्र दाखिल किया. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश अंसारी बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा के नाम का ऐलान किया था. प्रदेश में 13 विधान परिषद सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं. जिसमें से भाजपा के नौ और सपा के चार उम्मीदवार हैं. सभी का निर्विरोध निर्वाचन तय है.

इससे पहले समाजवादी पार्टी के सभी चारों प्रत्याशियों ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. सपा ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव शाहनवाज खान शब्बू और जासमीर अंसारी को विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित किया है.

Lucknow, Uttar Pradesh | 9 candidates from BJP file their nominations for the legislative council elections.

UP CM Yogi Adityanath and Deputy CM Keshav Prasad Maurya. pic.twitter.com/LDYMs6t8wf

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 9, 2022