UP Chunav BJP Candidate List: BJP की पहली कैंडिडेट LIST में 68% ओबीसी, SC और महिलाएं, जानें किस समुदाय को कितने टिकट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के पहले दो चरणों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट (BJP Candidate List) जारी कर दी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP First Candidate List For UP) ने अपने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 83 मौजूदा विधायकों में से 63 को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि 20 उम्मीदवारों का टिकट काट दिया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे. पहले दो चरणों के लिए भाजपा ने दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों (UP BJP Candidate List 2022) पर खूब प्यार बरसाया है और इन समुदाय को करीब 68 फीसदी सीटें दी गई हैं.

भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक, 107 विधानसभा सीटों में से 68% सीटों पर पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को टिकट दिया गया है. 107 उम्मीदवारों में से 44 ओबीसी, 19 अनुसूचित जाति और 10 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं, सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के 1 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है. बाकी बची सीटों पर सवर्ण वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है.

दरअसल, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठजोड़ और सपा में शामिल हो रहे पार्टी के नेताओं को देखते हुए भाजपा ने सोच विचार कर ये कैंडिडेट उतारे हैं.

कौन कहां से लड़ रहा चुनाव, यहां देखें भाजपा की पूरी कैंडिडेट लिस्ट (BJP Candidate List):

केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शनिवार को यह घोषणा की. सीएम योगी अभी विधानपरिषद के सदस्य हैं. वह पांच बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं. पार्टी ने इसके साथ ही पहले और दूसरे चरण के तहत 113 सीटों पर होने वाले मतदान के मद्देनजर 107 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्यों ने बृहस्पतिवार को हुई एक बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई थी।

बता दें कि कि उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होना है. इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी. दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा. उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा थी. पार्टी में इस पर चर्चा भी हुई थी और अंतिम फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) पर छोड़ दिया गया था. उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, तीन मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और सात मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा.

